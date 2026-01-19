Il Tribunale di Avellino ha stabilito che il Comune deve risarcire con circa 80 mila euro Paola De Angelis, dipendente comunale disabile, per un prolungato demansionamento. La decisione evidenzia l'importanza di tutelare i diritti delle persone con disabilità sul luogo di lavoro e di garantire un trattamento equo e rispettoso delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Avellino è stato condannato a risarcire con circa 80 mila euro Paola De Angelis, dipendente comunale con disabilità, vittima di un lungo e mortificante demansionamento. Una vicenda che negli anni ha assunto contorni paradossali e che, proprio per la sua gravità, era finita anche sulle cronache nazionali. Fu la trasmissione Le Iene a fare “irruzione” al Palazzo Comunale per raccontare la storia di Paola ( CLICCA E GUARDA) Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, la lavoratrice sarebbe stata progressivamente privata delle mansioni coerenti con il suo profilo professionale, venendo relegata a compiti marginali e non qualificanti, in aperta violazione delle norme a tutela dei lavoratori e, in particolare, di quelli con disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dipendente disabile demansionata: Comune condannato al risarcimento

