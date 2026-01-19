Mobbing a dipendente disabile il Comune di Avellino condannato

Il Comune di Avellino è stato condannato a risarcire con 70 mila euro un dipendente disabile, riconoscendo la sua responsabilità in un caso di mobbing. La sentenza evidenzia l’importanza di garantire un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, tutelando i diritti di tutti i dipendenti. Questa decisione sottolinea l’impegno della giustizia nel contrastare comportamenti lesivi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere risarcito con 70mila euro un dipendente del Comune di Avellino: l'amministrazione è stata riconosciuta responsabile di mobbing.

Avellino, condannato il Comune per mobbing: Paola De Angelis ottiene 70.000 euroIl Comune di Avellino è stato condannato a risarcire 70.

Dipendente disabile demansionata: Comune condannato al risarcimentoIl Tribunale di Avellino ha stabilito che il Comune deve risarcire con circa 80 mila euro Paola De Angelis, dipendente comunale disabile, per un prolungato demansionamento.

Mobbing e discriminazione, il Comune di Avellino condannato: 70mila euro a una dipendente con disabilità - Per anni ha timbrato idealmente un cartellino senza mai poter svolgere il proprio lavoro. cronachedellacampania.it

Il caso. Mobbing: Paola risarcita con settantamila euro

