Montesanti ha citato Virgilio per ricordare a Meloni che la vera civiltà si vede nel modo in cui si trattano le persone più deboli, anche dopo la morte. La sua frase è arrivata in un momento di discussione politica, puntando il dito contro le scelte del governo. Montesanti ha sottolineato che i valori di solidarietà devono essere al centro del dibattito pubblico, citando le parole del poeta romano per rafforzare il suo messaggio.

Un richiamo alla coscienza storica e morale del Paese, affidato ai versi immortali del Publio Virgilio Marone. È quello che lo storico Antonio Montesanti ha rivolto pubblicamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citando un celebre passo del VI libro dell’Eneide. «Haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est; portitor ille Charon; hi, quos vehit unda, sepulti», scrive Montesanti riportando il testo latino e la traduzione: «Tutta questa folla che vedi è misera e insepolta; quello è il traghettatore Caronte; questi che l’onda trasporta sono i sepolti». Il riferimento è al momento in cui Enea, guidato dalla Sibilla, scorge le anime in attesa di attraversare il fiume dell’Ade. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Montesanti cita Virgilio e si rivolge a Meloni: “La civiltà si misura da come trattiamo gli indifesi, anche da morti”

