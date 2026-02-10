Fiorello torna a far parlare di sé con una battuta che scatena reazioni. Durante il suo spettacolo, il cantante ha detto di essere passato da amico di Meloni a “zecca comunista”, aggiungendo che colpisce sia a destra che a sinistra. La frase ha scatenato commenti tra il pubblico e sui social, mentre lui si rivolgeva a Pucci, continuando a mescolare politica e costume nel suo show.

“ La Pennicanza ” continua ad allietare i grigi pomeriggi di tanti italiani. E anche oggi Fiorello e Biggio hanno mescolato politica, costume. In apertura, lo showman è tornato sul passo indietro di Pucci: “Sono diventato virale per la sua imitazione. Ho letto un commento: ‘Fiorello si è scoperto, è una zecca comunista!’. Ma questa è la mia vittoria. Passare da amico della Meloni a zecca comunista. io sono bipartisan: colpisco a destra e a sinistra, senza guardare in faccia a nessuno. Ma poi, zecca comunista io? Ma se a casa ho pure i busti di Mussolini. quelli che metteva per la sciatica”. Lo showman poi aggiunge: “ Pucci, fidati: meglio così! Sei ovunque, è una pubblicità pazzesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono passato da amico della Meloni… a zecca comunista. Io colpisco a destra e a sinistra”: così Fiorello (che poi si rivolge a Pucci)

Approfondimenti su Meloni Pucci

Andrea Pucci ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione a Sanremo, e in molte voci si è alzato il dibattito politico.

A Sanremo, il pubblico ha assistito a un episodio curioso: mentre Roberto Benigni e Geppi Cucciari sono stati applauditi, Pucci è stato fischiato e criticato per le sue posizioni di destra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

IL VIDEO DI MELONI CHE A NAPOLI CANTA: “CHI NON SALTA COMUNISTA È” INSIEME A SALVINI E TAJANI

Ultime notizie su Meloni Pucci

Argomenti discussi: Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: di tutto un pop; Disincanto generazionale | Affrontare i fantasmi del passato, alla soglia dei trent’anni; Sanremo 2026, Dargen D’Amico in gara con AI AI, un dialogo tra passato e futuro.

L’intero tratto del canale è passato al setaccio, ma al momento non sono emerse tracce riconducibili alla presenza del rettile - facebook.com facebook

Settant'anni fa sono passato ai piedi dell'albero Jurema. Non ho pietà per coloro che vogliono farmi del male x.com