Questo è il risultato Buffon si rivolge a Giorgia Meloni e lo dice così

Gianluigi Buffon, iconico portiere e figura simbolo del calcio italiano, ha concluso la sua carriera da calciatore, ma mantiene un ruolo di rilievo nel mondo dello sport. Ora, come capo delegazione della Nazionale, continua a essere un punto di riferimento, portando con sé la sua esperienza e carisma.

Gianluigi Buffon ha appeso i guanti al chiodo, ma non il suo ruolo da protagonista. Dopo una carriera leggendaria con Juventus, Parma e Nazionale italiana, oggi l’ex portiere è il volto elegante e carismatico della maglia azzurra: è capo delegazione, sempre accanto ai giocatori, tra giacca, cravatta e responsabilità. Il suo obiettivo? Dare una mano a riportare l’Italia ai Mondiali, quella competizione che manca al Paese da troppo tempo. Fuori dal campo, Buffon è diventato un vero e proprio personaggio pop: modello per tanti giovani, ospite fisso di eventi, talk e convegni in cui si parla di sport, valori, sacrifici e sogni. Thesocialpost.it

“Giorgia Meloni sta governando l’Italia da tanto e sta rappresentando l’Italia nel modo migliore. Questo è un grande risultato”. - Gigi Buffon - facebook.com facebook

#Buffon tifa per la premier: "Governa da tanto e questo è un grandissimo risultato" x.com