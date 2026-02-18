Monterenzio Carnevale al centro di polemiche | offerta libera contestata indagini richieste da Fratelli d’Italia

Il Carnevale di Monterenzio ha scatenato polemiche dopo che alcuni partecipanti hanno contestato la formula dell’offerta libera, ritenuta poco chiara. Fratelli d’Italia ha chiesto di avviare indagini per capire se ci siano state irregolarità nella gestione dell’evento. Il Comune ha risposto spiegando che la scelta mira a favorire la partecipazione di tutti, ma non ha ancora fornito dettagli sulle eventuali conseguenze. Un dettaglio che ha acceso ulteriori discussioni riguarda il modo in cui sono stati raccolti i contributi durante la manifestazione.

Carnevale a Monterenzio, tra offerta libera e tariffa contestata: la replica del Comune e le richieste di chiarimento. Una festa di Carnevale a Monterenzio, in provincia di Bologna, è al centro di una polemica politica. Fratelli d’Italia ha contestato la gestione dell’evento del 15 febbraio, sollevando dubbi sulla richiesta di un contributo di 10 euro all’ingresso dello spettacolo di fantateatro Peter Pan, in contrasto con la pubblicizzazione di un’offerta libera. L’amministrazione comunale ha replicato, assicurando che non è mai stata imposta una tariffa fissa, ma l’opposizione chiede un’indagine per accertare eventuali irregolarità e tutelare i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

