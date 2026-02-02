Incidente al Carnevale Sarnese Sirica Fratelli d’Italia | Sicurezza prioritaria
Un incidente si è verificato durante il Carnevale Sarnese, un evento molto sentito in città. Sirica, membro di Fratelli d’Italia, ha subito ribadito che la sicurezza resta la priorità assoluta. La festa, che richiama ogni anno migliaia di persone, continua a essere un momento di grande entusiasmo, ma ora si pensa a come evitare che simili episodi si ripetano. La polizia e gli organizzatori sono già al lavoro per rafforzare i controlli e migliorare le misure di sicurezza.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il Carnevale Sarnese è molto più di una festa: è un patrimonio della nostra città, frutto del talento, della passione e della dedizione di tantissime persone che, ogni anno, mettono cuore e creatività per regalare sorrisi e magia a grandi e piccini. Il recente incidente, durante la sfilata di ieri, ci ricorda l’importanza della sicurezza. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia della bambina coinvolta e agli altri incidentati, augurando loro pronta guarigione. Questo episodio non deve farci dimenticare il valore straordinario delle maestranze, degli artisti e dei volontari che lavorano instancabilmente dietro le quinte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
