Un incidente si è verificato durante il Carnevale Sarnese, un evento molto sentito in città. Sirica, membro di Fratelli d’Italia, ha subito ribadito che la sicurezza resta la priorità assoluta. La festa, che richiama ogni anno migliaia di persone, continua a essere un momento di grande entusiasmo, ma ora si pensa a come evitare che simili episodi si ripetano. La polizia e gli organizzatori sono già al lavoro per rafforzare i controlli e migliorare le misure di sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il Carnevale Sarnese è molto più di una festa: è un patrimonio della nostra città, frutto del talento, della passione e della dedizione di tantissime persone che, ogni anno, mettono cuore e creatività per regalare sorrisi e magia a grandi e piccini. Il recente incidente, durante la sfilata di ieri, ci ricorda l’importanza della sicurezza. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia della bambina coinvolta e agli altri incidentati, augurando loro pronta guarigione. Questo episodio non deve farci dimenticare il valore straordinario delle maestranze, degli artisti e dei volontari che lavorano instancabilmente dietro le quinte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente al Carnevale Sarnese, Sirica (Fratelli d’Italia): “Sicurezza prioritaria”

Approfondimenti su Carnevale Sarnese

Il Carnevale Sarnese 2026 si avvicina, portando in città un calendario ricco di eventi che celebrano tradizione, cultura e partecipazione.

A Lugo si è appena conclusa la prima edizione di Á????, un evento promosso da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carnevale Sarnese

Argomenti discussi: Carro cede al Carnevale di Sarno e cade sulla folla, tre feriti di cui una bambina: sospesi tutti gli eventi; Sarno (Salerno), cede un carro di Carnevale: tre feriti, tra cui una bimba; Carnevale di Sarno, figura di carro allegorico crolla sul pubblico: tre feriti tra i quali una bambina; Sarno, crolla il carro di Carnevale e colpisce tre persone, ferita una bimba: festa sospesa.

Incidente al Carnevale Sarnese, stop alle manifestazioni: tre feriti, tra cui una bambinaMomenti di paura domenica mattina a Sarno durante la tradizionale sfilata del Carnevale Sarnese. Per cause ancora in corso di accertamento, una parte di un carro allegorico si è improvvisamente stacca ... ilvescovado.it

Carnevale a Sarno, crolla un pezzo di carro: feriti in tre, c'è una bimbaPaura a Sarno dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante la sfilata, ha ceduto ed è caduto tra la folla. L'incidente ... lostrillone.tv

Incidente al Carnevale Sarnese, stop alle manifestazioni: tre feriti, tra cui una bambina #Sarno #carnevale #incidente #IlVescovado facebook