Sicurezza referendum e pubblica amministrazione al centro dell' incontro di Fratelli d’Italia a Lugo

A Lugo si è appena conclusa la prima edizione di Á????, un evento promosso da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Durante l’incontro, i temi principali sono stati sicurezza, referendum e pubblica amministrazione. I rappresentanti del partito hanno discusso di come affrontare le questioni legate alla sicurezza dei cittadini e di riformare la pubblica amministrazione, cercando di coinvolgere attivamente la comunità locale. È stato un momento di confronto diretto tra politici e cittadini, con l’obiettivo di portare avanti proposte concrete per migliorare la vita quotidiana.

Si è conclusa la prima edizione di Áet??, l’evento organizzato da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale a Lugo. “Una sala gremita ha confermato quanto sia vivo il bisogno di affrontare con serietà temi centrali come la sicurezza del territorio e l'efficienza della pubblica amministrazione, trasformando il pomeriggio in un dibattito serrato e di alta qualità”, spiegano in una nota i meloniani lughesi. I lavori sono partiti con un focus cruciale sulla sicurezza idrogeologica, priorità assoluta per la salvaguardia dell’area, per poi lasciare spazio ai contributi di Francesco Barone, Simone Camanzi e Franco Di Cesare ed Eros Zalambani.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti discussi: Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum di marzo sulla riforma della magistratura: incontro pubblico di approfondimento; Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

