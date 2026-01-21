Rottamazione Imu e Tari passa la delibera in Giunta | Aiuto concreto ai cittadini

La Giunta comunale di Bagheria ha approvato una delibera che prevede la definizione agevolata di tributi come IMU e TARI. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto ai cittadini, attraverso regolamenti che saranno predisposti dagli uffici finanziari guidati dal dirigente Domenico Pipia. Questa misura mira a favorire il pagamento e a ridurre gli oneri fiscali per le famiglie e le imprese locali.

La Giunta comunale di Bagheria ha approvato ieri (20 gennaio) una proposta di deliberazione che dà mandato agli uffici finanziari retti dal dirigente Domenico Pipia di predisporre i regolamenti per la definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. L'iniziativa recepisce le.

