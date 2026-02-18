Montanari ha accusato il progetto di Meloni e Nordio di seguire le orme di Orban e Netanyahu, suscitando reazioni accese. Durante il convegno “Le ragioni del SÌ e del NO” a Fiesole, il deputato di Fdi Kelany ha replicato, evidenziando differenze fondamentali. La discussione si è accesa anche con Zaccaria, che ha smontato le tesi dell’Alta Corte, creando un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori della riforma. La tensione si è fatta palpabile tra i presenti, mentre si avvicina il referendum del 22 e 23 marzo.

Scintille al Teatro di Fiesole, dove il convegno “Le ragioni del SÌ e del NO”, organizzato in vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma Nordio, in programma il 22 e 23 marzo, si è trasformato in un confronto serrato sul futuro degli equilibri istituzionali. A moderare l’incontro, Cesara Buonamici, direttore ad personam del Tg5, e Luciano Fontana, timoniere del Corriere della Sera. Sul palco, un parterre di peso. Per il No: Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena; Giovanni Salvi, ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione e storico magistrato di punta nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; il costituzionalista Roberto Zaccaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montanari: “Il progetto Meloni-Nordio? Nel solco di Orban e Netanyahu”. Scontro con Kelany (Fdi). E Zaccaria smonta l’Alta Corte

