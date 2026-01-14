Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell' estrema destra nel video a sostegno di Orban

Nel video diffuso recentemente, Meloni, Salvini e i leader dell’estrema destra manifestano il loro sostegno a Viktor Orban in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile. Per la prima volta in 16 anni, il premier magiaro rischia di perdere il potere a favore di Peter Magyar, suo ex alleato e ora avversario politico. La campagna elettorale evidenzia le tensioni e le sfide politiche nel panorama europeo.

L'Ungheria andrà il voto il 12 aprile per eleggere il nuovo Parlamento. E per la prima volta in 16 anni il premier magiaro Viktor Orban rischia di vedersi sfilare il potere dall'oppositore (e suo ex fedelissimo) Peter Magyar. A sostegno del leader ungherese di estrema destra, si sono espressi i.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

