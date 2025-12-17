Alunni al freddo genitori sul piede di guerra

Gli alunni della scuola di Braccagni stanno affrontando temperature troppo basse negli ambienti scolastici, suscitando preoccupazione tra genitori e insegnanti. In risposta al disagio, i genitori hanno scritto una lettera al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, chiedendo interventi urgenti per garantire condizioni di studio più adeguate e sicure.

I genitori della scuola di Braccagni hanno inviato una lettera al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per il disagio del riscaldamento. "La comunità dei genitori della scuola – scrivono i genitori – è stufa della situazione. Anche oggi (ieri, Ndr) i bambini hanno dovuto affrontare condizioni ambientali non adeguate: a causa di un blocco alle caldaie, la temperatura interna è risultata inferiore ai 19 gradi previsti dalla normativa, con segnalazioni di aule che hanno raggiunto addirittura gli 11 gradi. Solo dopo l'ingresso i tecnici sono intervenuti. È evidente che simili condizioni non possono garantire il benessere e la salute dei piccoli alunni, né consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche".

