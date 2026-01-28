Sul Pequod di Moby Dick con Moni Ovadia | a teatro l’epica ossessione di Melville

Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Moni Ovadia interpreta l’epica ossessione di Melville. La storia di Moby Dick, la balena bianca inseguita dal capitano Achab, torna a vivere in scena, portando il pubblico in un viaggio tra passione e follia.

L'epica storia di Moby Dick, la balena bianca inseguita dal capitano Achab nell'opera di Herman Melville del 1851, rivive sul palco del Teatro Masini di Faenza. Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, sempre alle 21, va in scena questa nuova versione diretta da Guglielmo Ferro. Nei panni del Capitano Achab è Moni Ovadia, maestro del teatro di narrazione, mentre Giulio Corso veste quelli del primo ufficiale Starbuck. Adattato per il palcoscenico da Micaela Miano, lo spettacolo vede, accanto a Ovadia, un numeroso cast composto da Matteo Milani, Giorgio Borghetti, Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Moreno Pio Mondì, Giuliano Bruzzese e Marco Delle Fratte.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Pequod MobyDick

Venerdì 23 gennaio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Roberto Mercadini presenta “Moby Dick”, un viaggio teatrale nel celebre romanzo di Herman Melville.

Il Teatro Goldoni di Bagnacavallo si anima domenica 21 dicembre con “Cabaret Yiddish”, uno spettacolo di e con Moni Ovadia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pequod MobyDick

Argomenti discussi: Moby Dick per famiglie alla Fucina Machiavelli: un viaggio tra musica, legno e mare con Bam! Bam! Teatro; Moby Dick: la balena che sfida l’uomo e il mondo; Così Ivano Ferrari mise nei versi la sua candida furia per macellare l'oggi.

Moby Dick al Teatro QuirinoMoby Dick di Herman Melville, con adattamento Micaela Miano e regia di Guglielmo Ferro, arriva al Teatro Quirino di Roma dal 1 al 13 aprile. Moby Dick è la storia di un’ossessione epica che ha la ... romatoday.it

Moby Dick in prima nazionale a Sulmona con Moni OvadiaIl Teatro Caniglia di Sulmona (L'Aquila) ospita, in prima nazionale, domenica 23 marzo alle 18, la messinscena di uno dei capisaldi della letteratura mondiale: Moby Dick di Herman Melville, con Moni ... ansa.it

Porsche 935/78 Moby Dick Le Mans 1978 CMR Scala 1:12 a 307€ da Tiny Cars - facebook.com facebook

Premio Letterario Nazionale “Moby Dick” – IV Edizione Cerimonia di premiazione a Palazzo Colonna News completa al link comune.marino.rm.it/novita/notizie… x.com