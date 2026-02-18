A Monfalcone, le chiese offrono spazi di culto ai musulmani durante il Ramadan, rispondendo alle esigenze della comunità. La decisione nasce dalla richiesta di alcuni fedeli musulmani che non trovavano luoghi adatti per le preghiere durante il mese sacro. Ora, alcune parrocchie mettono a disposizione sale e ambienti, facilitando la partecipazione alle pratiche religiose. Questa iniziativa ha già ricevuto il consenso di diverse parrocchie locali.

La comunità musulmana di Monfalcone (Gorizia) potrà usufruire di spazi messi a disposizione dai parroci della zona, concordemente con il vescovo di Gorizia, in occasione del Ramadan Lo rende noto l’edizione goriziana del quotidiano Il Piccolo di Trieste. Monsignor Paolo Zuttion dunque ha messo a disposizione le Stalle Rosse nel vicino comune di Staranzano, don Zanetti l’oratorio di San Michele. Un gesto di fratellanza e condivisione come sintetizzato in una frase proprio da don Zanetti: occorre “rispetto reciproco e attenzione all’altro. Bisogna superare paure e diffidenze”. LEGGI ANCHE? Minacce di morte dopo la chiusura di moschee abusive: sindaca di Monfalcone sotto protezione? Monfalcone, Tar: “Le moschee abusive restano chiuse” Sottolineando che coincidono grosso modo il periodo di Quaresima cattolico con quello del digiuno musulmano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Monfalcone, chiese mettono a disposizione spazi per il Ramadan

Ramadan, a Monfalcone il prete apre la chiesa per la preghiera islamicaA Monfalcone, il parroco ha deciso di aprire la chiesa per permettere ai musulmani di pregare durante il Ramadan, che è iniziato con l’avvistamento della luna.

