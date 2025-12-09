Ascoli infermieristica a rischio Fioravanti | Il corso si farà ci sono spazi a disposizione

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incertezza sulla continuazione del corso di infermieristica a Ascoli mette a rischio il primo anno di studi presso l'Università Politecnica delle Marche. Nonostante le preoccupazioni, il rettore Fioravanti rassicura: il corso si farà, grazie a spazi disponibili che consentono di garantire l'offerta formativa nella città.

Ascoli, 9 dicembre 2025 – Università, sulla città cala un’ombra inaspettata: il possibile stop al primo anno di Scienze infermieristiche dell’Università Politecnica delle Marche. Una sospensione che, se confermata, trasformerebbe il corso in un troncone incompleto, limitato al secondo e terzo anno e destinato a spegnersi per mancanza di continuità. Non una chiusura dichiarata, ma una lenta ’eutanasia accademica’. La proposta, avanzata nei giorni scorsi dal preside di facoltà Mauro Silvestrini ad Ancona, avrebbe un effetto paradossale: tutte le province marchigiane accoglierebbero le nuove matricole, tranne Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ascoli infermieristica a rischio fioravanti il corso si far224 ci sono spazi a disposizione

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, infermieristica a rischio. Fioravanti: “Il corso si farà, ci sono spazi a disposizione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascoli infermieristica rischio fioravantiAscoli, infermieristica a rischio. Fioravanti: "Il corso si farà, ci sono spazi a disposizione" - La proposta, avanzata nei giorni scorsi dal preside di facoltà Mauro Silvestrini significherebbe che solo Ascoli, in tutta la regione, non accoglierebbe le matricole ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascoli Infermieristica Rischio Fioravanti