Ascoli infermieristica a rischio Fioravanti | Il corso si farà ci sono spazi a disposizione

L'incertezza sulla continuazione del corso di infermieristica a Ascoli mette a rischio il primo anno di studi presso l'Università Politecnica delle Marche. Nonostante le preoccupazioni, il rettore Fioravanti rassicura: il corso si farà, grazie a spazi disponibili che consentono di garantire l'offerta formativa nella città.

Ascoli, 9 dicembre 2025 – Università, sulla città cala un'ombra inaspettata: il possibile stop al primo anno di Scienze infermieristiche dell'Università Politecnica delle Marche. Una sospensione che, se confermata, trasformerebbe il corso in un troncone incompleto, limitato al secondo e terzo anno e destinato a spegnersi per mancanza di continuità. Non una chiusura dichiarata, ma una lenta 'eutanasia accademica'. La proposta, avanzata nei giorni scorsi dal preside di facoltà Mauro Silvestrini ad Ancona, avrebbe un effetto paradossale: tutte le province marchigiane accoglierebbero le nuove matricole, tranne Ascoli.