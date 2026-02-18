Tommaso Monaldi non potrà ricevere un secondo trapianto di cuore: la decisione è stata presa dopo che il suo organo è stato assegnato a un altro bambino. La decisione ha causato grande delusione in famiglia, che sperava in un'ultima possibilità di salvezza. La scelta si basa sulla disponibilità di organi e sulle priorità di assegnazione. La famiglia di Tommaso aveva sperato fino all’ultimo in un cambiamento, ma ora si deve rassegnare. La vicenda riaccende il dibattito sulle liste di attesa per i trapianti.

Niente più trapianto per Tommaso. Fine dell’altalena di speranze, e l’ultima era scoppiata all’improvviso come un fuoco artificiale solo due sere fa, alla notizia dell’arrivo di un nuovo cuore per lui. Ieri è arrivata la doccia gelata: trapianto incompatibile. A scriverla sono stati i nomi di punta della cardiologia pediatrica nazionale. Cala il sipario su una storia di errori, imperdonabili silenzi e bugie che ha - sullo sfondo - l’ospedale Monaldi di Napoli. PICCOLO PAZIENTE Si chiama Domenico, ma noi dal primo giorno in cui ci siamo imbattuti nella sua triste storia lo abbiamo voluto chiamare Tommaso, per il rispetto che si deve a un minore e per garantire la riservatezza in questi casi imposta dalla Carta di Treviso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Monaldi, no al trapianto bis: il nuovo cuore va a un altro bimbo

Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

Comitato esperti dice “no” al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al MonaldiIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la proposta di un nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bambino di due anni e mezzo.

