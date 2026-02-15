Bimbo col cuore bruciato la rabbia del ministro Schillaci sull' errore inaccettabile nel trapianto
Il ministro della Salute Orazio Schillaci si è espresso sulla vicenda del bambino di Napoli con il cuore bruciato durante un trapianto, definendo l’errore come
Orazio Schillaci promette di fare chiarezza sulla vicenda del cuore “bruciato” trapiantato al bimbo di due anni di Nola, ma rivendica l’eccellenza del sistema dei trapianti in Italia. Il ministro della Salute è intervenuto attraverso un’intervista sul caso, definito “inaccettabile”, che ha travolto l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo paziente è attaccato a un macchinario in condizioni gravissime, in attesa di un altro cuore che forse non potrà ricevere. Il caso del cuore “bruciato” Il destino del bimbo è sospeso tra i pareri di due team di specialisti, quello dell’ospedale Bambino di Gesù di Roma, secondo cui il piccolo non può subire un secondo trapianto, e quello del Monaldi, per il quale sarebbe nuovamente operabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Trapianto 'cuore bruciato', il ministro Schillaci: "Inaccettabile". Arrivano gli ispettori
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito inaccettabile il trapianto di cuore bruciato avvenuto in un ospedale italiano, a seguito di un episodio in cui un organo destinato a un paziente è stato erroneamente utilizzato.
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"
Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo consideratoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Bimbo
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Napoli, il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma il Monaldi: resta in lista d'attesa; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili.
Bimbo col cuore bruciato, cosa si può fare ancora? L'intervento del Bambino Gesù e l'ipotesi di un nuovo chirurgo«Non voglio che lo stesso medico operi mio figlio, non mi fido più. Sempre che si possa ancora operare. Non sono serena all’idea che siano gli stessi camici bianchi a ... ilmessaggero.it
Bambino col cuore bruciato a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamoCosa sappiamo sul fallito trapianto di cuore sul bambino di Napoli: i problemi nel trasporto e la segnalazione arrivata dopo un mese ... virgilio.it
+++ Trapianto con cuore danneggiato. Come sta il bimbo di due anni e mezzo. Il ministro Schillaci manda gli ispettori facebook
Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto x.com