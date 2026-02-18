Modica chirurgia in crescita | 2.657 pazienti operati e tempi di attesa ridotti nel 2025

Nel 2025, l’unità di chirurgia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica ha operato 2.657 pazienti, riducendo i tempi di attesa grazie a un aumento delle procedure. La crescita del numero di interventi ha portato a un miglioramento nella gestione delle liste d’attesa e a una maggiore efficienza del reparto. Questo risultato deriva dall’introduzione di nuove tecniche e dall’organizzazione più efficace delle risorse disponibili.

Chirurgia di Modica: Un Modello Siciliano di Efficienza e Crescita nel 2025. Modica, Sicilia – L'unità operativa complusa di Chirurgia generale dell'ospedale "Maggiore-Baglieri" ha concluso il 2025 con risultati significativi, operando 2.657 pazienti e completando 2.682 interventi. Un dato che conferma la capacità del reparto di rispondere alle esigenze del territorio, in particolare con una crescita rilevante della chirurgia bariatrica e una riduzione dei tempi di attesa. Questi risultati sottolineano l'impegno costante del team guidato dal dottor Goffredo Caldarera nel garantire cure di qualità e nell'innovazione del sistema sanitario regionale.