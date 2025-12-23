Da oggi a Rivabella, i tempi di attesa ai passaggi a livello sono stati ridotti di un terzo per i treni provenienti da Ravenna. Questa novità contribuisce a migliorare la fluidità del traffico e a garantire maggior sicurezza agli utenti, riducendo i disagi abituali causati dalle attese alle barriere. Un intervento che mira a rendere più efficiente e più sicuro il sistema di attraversamento ferroviario nella zona.

Stop alle code. A Rivabella i tempi di attesa al passaggio a livello ora sono ridotti di un terzo, per i treni che provengono da Ravenna. La nuova configurazione in via XXV Marzo 1831 è attiva da domenica e consente una significativa riduzione del tempo di chiusura delle barriere. Eseguito da Rfi (Rete ferroviaria italiana) nella notte tra sabato e domenica, l’intervento "è il risultato di mesi di confronto tra l’amminsitrazione e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria", sottolinea il Comune in una nota. La questione è emersa un anno fa, dopo che Rfi ha modificato i tempi di chiusura delle sbarre al passaggio di ogni treno da Ravenna, su disposizione di Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastratture stradali e autostradali). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meno code a Rivabella: "Tempi d’attesa ridotti di un terzo"

Leggi anche: Rivabella: ridotti i tempi di attesa del passaggio a livello. Riduzione di circa un terzo delle chiusure

Leggi anche: Il nuovo pronto soccorso è realtà: "Ampi spazi e tempi di attesa ridotti"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meno code a Rivabella: Tempi d’attesa ridotti di un terzo.

Meno code a Rivabella: "Tempi d’attesa ridotti di un terzo" - A Rivabella i tempi di attesa al passaggio a livello ora sono ridotti di un terzo, per ... ilrestodelcarlino.it