Meno code a Rivabella | Tempi d’attesa ridotti di un terzo
Da oggi a Rivabella, i tempi di attesa ai passaggi a livello sono stati ridotti di un terzo per i treni provenienti da Ravenna. Questa novità contribuisce a migliorare la fluidità del traffico e a garantire maggior sicurezza agli utenti, riducendo i disagi abituali causati dalle attese alle barriere. Un intervento che mira a rendere più efficiente e più sicuro il sistema di attraversamento ferroviario nella zona.
Stop alle code. A Rivabella i tempi di attesa al passaggio a livello ora sono ridotti di un terzo, per i treni che provengono da Ravenna. La nuova configurazione in via XXV Marzo 1831 è attiva da domenica e consente una significativa riduzione del tempo di chiusura delle barriere. Eseguito da Rfi (Rete ferroviaria italiana) nella notte tra sabato e domenica, l’intervento "è il risultato di mesi di confronto tra l’amminsitrazione e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria", sottolinea il Comune in una nota. La questione è emersa un anno fa, dopo che Rfi ha modificato i tempi di chiusura delle sbarre al passaggio di ogni treno da Ravenna, su disposizione di Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastratture stradali e autostradali). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Rivabella: ridotti i tempi di attesa del passaggio a livello. Riduzione di circa un terzo delle chiusure
Leggi anche: Il nuovo pronto soccorso è realtà: "Ampi spazi e tempi di attesa ridotti"
Meno code a Rivabella: Tempi d’attesa ridotti di un terzo.
Meno code a Rivabella: "Tempi d’attesa ridotti di un terzo" - A Rivabella i tempi di attesa al passaggio a livello ora sono ridotti di un terzo, per ... ilrestodelcarlino.it
Rivabella, meno attese al passaggio a livello: entrata in funzione la nuova configurazione - È operativa da domenica scorsa la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, che consente una significativa riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. altarimini.it
Passaggio a livello Rivabella, operativa la riduzione dei tempi di attesa - È operativa da domenica 21 dicembre la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, con una importante riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. newsrimini.it
L'incidente è avvenuto sulla diramazione A8/A26. Dopo l'iniziale codice rosso le condizioni del ferito sono apparse meno gravi. Code tra Sesto e Besnate - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.