Lombardia | GOL raddoppia i risultati reinserimento lavorativo record e tempi di attesa ridotti sotto i 10 giorni

La Lombardia fa segnare un record con il suo programma GOL. In meno di dieci giorni, le persone che trovano un nuovo lavoro sono più di prima, e il numero di reinserimenti cresce rapidamente. La regione continua a mostrare risultati concreti, dimostrando di aver messo in piedi un sistema efficace per aiutare chi cerca un’occupazione.

Lombardia: GOL supera le aspettative, un modello per il reinserimento lavorativo. La Lombardia si conferma un caso di eccellenza nell’implementazione di Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), il programma nazionale per il reinserimento nel mondo del lavoro. Oltre la metà dei candidati lombardi che hanno aderito all’iniziativa ha trovato una nuova occupazione, superando gli obiettivi prefissati con sei mesi di anticipo. I dati, presentati a Palazzo Lombardia, testimoniano una performance virtuosa e un modello di collaborazione tra Stato e Regione. Il successo di GOL in Lombardia è un dato di fatto, emerso durante la presentazione dei risultati alla quale hanno partecipato il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.🔗 Leggi su Ameve.eu

