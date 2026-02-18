Milleproroghe Auriemma M5S | Ripristinata la mobilità in deroga dopo la nostra denuncia

Auriemma del Movimento 5 Stelle ha denunciato che la legge di Bilancio non autorizzava la mobilità in deroga nel 2026 per le aziende delle aree di crisi industriale complessa. In risposta, il Governo ha inserito un emendamento nel decreto Milleproroghe per ripristinare questa misura. Questo intervento è arrivato subito dopo la sua segnalazione e l’interrogazione presentata alla ministra Calderone. La correzione riguarda le aziende che rischiavano di rimanere senza supporto nel prossimo anno. La questione rimane aperta, ma ora la mobilità in deroga è di nuovo disponibile.

Aree di crisi, Auriemma: dal Milleproroghe un passo avanti ma non basta. "Dopo aver denunciato il fatto che l'ultima legge di Bilancio non autorizza la mobilità in deroga nel 2026 per le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa, tema su cui ho presentato anche un'interrogazione alla ministra Calderone, il Governo è corso frettolosamente ai ripari con un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe. Auspichiamo che questo consenta al Ministero del Lavoro di poter destinare celermente le risorse alla mobilità in deroga, possibilità che negli anni precedenti era lasciata alle Regioni.