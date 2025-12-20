Inter News 24 Muharemovic ha parlato del suo futuro, gelando l’Inter, che lo segue da tempo sul mercato. Ecco dove vorrebbe giocare il difensore centrale. Tarik Muharemovic è stato intervistato a Sport Week. Il difensore ha parlato di vari temi, incluso quello legato al suo futuro, gelando quasi l’Inter. SULLA JUVE – «Giocavo nel Wolfsberger. Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia Saudita. Gli osservatori della Juve erano venuti a vedere un giocatore croato, ma dopo la partita mi chiama papà: ‘Guarda che la Juventus ti vuole’. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic gela l’Inter: «Ho firmato con il Sassuolo, ma sogno di giocare qui»

Leggi anche: Muharemovic: «Inter? L’interesse fa piacere, ma ora penso al Sassuolo. Ho imparato da Chiellini, l’obiettivo…»

Leggi anche: Muharemovi? incanta con Sassuolo e Bosnia: Inter e Juve pronte al duello sul mercato, ma i bianconeri lo pagherebbero la metà