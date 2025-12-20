Muharemovic gela l’Inter | Ho firmato con il Sassuolo ma sogno di giocare qui
Inter News 24 Muharemovic ha parlato del suo futuro, gelando l’Inter, che lo segue da tempo sul mercato. Ecco dove vorrebbe giocare il difensore centrale. Tarik Muharemovic è stato intervistato a Sport Week. Il difensore ha parlato di vari temi, incluso quello legato al suo futuro, gelando quasi l’Inter. SULLA JUVE – «Giocavo nel Wolfsberger. Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia Saudita. Gli osservatori della Juve erano venuti a vedere un giocatore croato, ma dopo la partita mi chiama papà: ‘Guarda che la Juventus ti vuole’. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Muharemovic: «Inter? L’interesse fa piacere, ma ora penso al Sassuolo. Ho imparato da Chiellini, l’obiettivo…»
Leggi anche: Muharemovi? incanta con Sassuolo e Bosnia: Inter e Juve pronte al duello sul mercato, ma i bianconeri lo pagherebbero la metà
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.