Mkhitaryan | Bello giocare qui speriamo di arrivare in fondo Ad Inzaghi…

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Henrikh Mkhitaryan si è confidato ai microfoni di SBA Sport, esprimendo entusiasmo per l’atmosfera e la sfida imminente. Con parole positive, il centrocampista armeno ha parlato della sua esperienza all’Inter, dei desideri di arrivare fino in fondo e di un rapporto speciale con Inzaghi, sottolineando la voglia di conquistare un successo importante.

Mkhitaryan. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Henrikh Mkhitaryan ha condiviso pensieri e sensazioni ai microfoni di SBA Sport, soffermandosi sia sul contesto internazionale della competizione sia su temi più personali legati al recente passato dell’ Inter. L’armeno ha parlato con serenità dell’esperienza in Arabia Saudita, ormai diventata una tappa abituale per il torneo. “ Non è la prima volta che giochiamo qui la Supercoppa Italiana: questa è la quarta edizione. È sicuramente bello giocare qui, soprattutto in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana. Speriamo di dare il massimo per arrivare fino in fondo e poi vincerla “, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

