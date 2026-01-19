‘Missione Shelter’ | torna Jason Statham in un nuovo film d’azione

Il passato trova sempre qualcuno che non ha regolamentato tutti i conti. E’ questo l’assunto narrativo alla base di Missione Shelter, il nuovo film targato 01 Distribution con protagonista Jason Statham, veterano della spy story e dell’action sul grande schermo. Scopriamo insieme la trama e il trailer del nuovissimo film diretto da Ric Roman Waugh. La sinossi ufficiale. Mason è un uomo rude e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Missione Shelter | Il trailer italiano: Jason Statham torna in azione
Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham. In questo film, l’attore interpreta un personaggio solitario e determinato, pronto a affrontare le sfide più difficili. La pellicola promette azione intensa e un protagonista che si muove tra tensione e introspezione.

SHELTER Trailer (2026) Jason Statham, Action Movie HD

