‘Missione Shelter’ | torna Jason Statham in un nuovo film d’azione
Il passato trova sempre qualcuno che non ha regolamentato tutti i conti. E’ questo l’assunto narrativo alla base di Missione Shelter, il nuovo film targato 01 Distribution con protagonista Jason Statham, veterano della spy story e dell’action sul grande schermo. Scopriamo insieme la trama e il trailer del nuovissimo film diretto da Ric Roman Waugh. La sinossi ufficiale. Mason è un uomo rude e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Missione Shelter | Il trailer italiano: Jason Statham torna in azione
Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham. In questo film, l’attore interpreta un personaggio solitario e determinato, pronto a affrontare le sfide più difficili. La pellicola promette azione intensa e un protagonista che si muove tra tensione e introspezione.
Jason Statham torna in grande stile con Missione Shelter: azione, adrenalina e un uomo pronto a tutto per proteggere chi ama.
SHELTER Trailer (2026) Jason Statham, Action Movie HD
Missione Shelter: il trailer e il poster del nuovo film d'azione con Jason Statham
Un recluso su una remota isola scozzese salva una ragazza dal mare, scatenando una pericolosa sequenza di eventi che culminano in un attacco alla sua casa, costringendolo ad affrontare il suo passato.
