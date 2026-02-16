Jason Statham è pronto all’azione | il nuovo trailer di Missione Shelter in vista dell’uscita imminente al cinema
01 Distribution ha rilasciato il nuovo trailer di Missione Shelter, l’atteso action-thriller che vede protagonista l’icona del genere Jason Statham. Diretto da Ric Roman Waugh ( Greenland, Attacco al Potere 3 ), il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 febbraio, portando sul grande schermo una storia di sopravvivenza estrema e redenzione violenta. Statham nel nuovo film action presta il volto a Mason, un uomo solitario e schivo che ha scelto di vivere in isolamento su una remota isola costiera. La sua quiete viene interrotta quando salva una ragazza da una tempesta mortale, un atto di eroismo che lo costringe a fare i conti con un passato irrisolto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Missione Shelter | Il trailer italiano: Jason Statham torna in azione
Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham.
‘Missione Shelter’: torna Jason Statham in un nuovo film d’azioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jason Statham interpreterà se stesso come eroe nel nuovo film del regista di Deadpool; Homefront stasera in TV: Jason Statham pronto a tutto nell’action scritto da Sylvester Stallone; Jason Statham torna alle origini e sbanca i box office grazie a Sylvester Stallone: dove vedere A Working Man in streaming e Home Video; Jason Statham interpreterà… Jason Statham, nel film più folle di cui sentirete parlare oggi!.
Homefront stasera in TV: Jason Statham pronto a tutto nell’action scritto da Sylvester StalloneJason Statham è un ex agente della DEA pronto a tutto per proteggere sua figlia. Stasera in TV c'è Homefront, avvincente thriller scritto e prodotto da Sylvester Stallone: ecco alcune buone ragioni pe ... comingsoon.it
Jason Statham interpreta Jason Statham nel film Jason Statham mi ha rubato la biciclettaIl progetto meta-cinematografico è in fase di sviluppo ed è stato presentato in questi giorni allo European Film Market di Berlino. Jason Statham farà dunque ironia su se stesso come Nicolas Cage. comingsoon.it
Jason Statham che interpreta… Jason Statham. Il suo prossimo film si chiamerà “Jason Statham Stole My Bike”, un’action-comedy diretta da David Leitch in cui l’attore gioca con la propria immagine in chiave autoironica e meta-cinematografica. La trama è an - facebook.com facebook