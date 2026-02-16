Jason Statham è pronto all’azione | il nuovo trailer di Missione Shelter in vista dell’uscita imminente al cinema

01 Distribution ha rilasciato il nuovo trailer di Missione Shelter, l’atteso action-thriller che vede protagonista l’icona del genere Jason Statham. Diretto da Ric Roman Waugh ( Greenland, Attacco al Potere 3 ), il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 febbraio, portando sul grande schermo una storia di sopravvivenza estrema e redenzione violenta. Statham nel nuovo film action presta il volto a Mason, un uomo solitario e schivo che ha scelto di vivere in isolamento su una remota isola costiera. La sua quiete viene interrotta quando salva una ragazza da una tempesta mortale, un atto di eroismo che lo costringe a fare i conti con un passato irrisolto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

