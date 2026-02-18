Mis Smarco | nuovo appuntamento al Teatro Primo

Mis Smarco torna sul palco del Teatro Primo di Villa San Giovanni, questa volta per il nuovo appuntamento della 12ª stagione di drammaturgia contemporanea. La rappresentazione si svolge in un teatro che ha già ospitato numerosi spettacoli moderni, attirando un pubblico interessato alle novità teatrali. La stagione, diretta artisticamente da Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, continua a proporre eventi che sfidano i classici e portano in scena storie attuali.

Prosegue la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Il nuovo appuntamento in programma è con “Mis Smarco”, monologo di e con Valentina Illuminati, in scena sabato 21 febbraio alle ore 21.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.15. Lo spettacolo è una produzione Numeri 11 – Caleidoscopio. Smarcarsi dalle aspettative, dalle maschere e dalle personalità costruite per adattarsi al mondo, per essere finalmente solo e semplicemente se stessa. In scena un’unica attrice dà vita a molteplici identità e personaggi, alternando narrazione, dialoghi e monologhi, condividendo con il pubblico un percorso di trasformazione che diventa specchio di una condizione comune.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

