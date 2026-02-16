Detenuto suicida ministero Giustizia condannato a risarcire i parenti con 400mila euro

Il ministero della Giustizia è stato condannato a risarcire i parenti di un detenuto che si è suicidato in carcere, causando loro un dolore profondo. La sentenza stabilisce che l’amministrazione dovrà versare 400.000 euro ai familiari, più gli interessi, perché non avrebbe adeguatamente vigilato sull’uomo nei giorni precedenti il gesto estremo. La decisione arriva dopo che le indagini hanno evidenziato carenze nelle condizioni di sorveglianza e nel supporto psicologico offerto al detenuto.

I fatti risalgono al giugno 2009 quando l’uomo era stato sottoposto a custodia cautelare e portato nel carcere di Alghero per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. In considerazione dello stato depressivo accertato dal medico che eseguiva la visita all’ingresso in carcere era stata disposta la misura della “grande sorveglianza”, ma pochi giorni dopo venne trovato morto, impiccato con i propri jeans alle sbarre del letto all’interno della cella che condivideva con altro detenuto. I familiari, assistiti dall’avvocato Pietro Frisani e dall’avvocata Chiara Del Buono, di Firenze, si erano quindi rivolti al Tribunale di Catanzaro, competente per territorio, per una procedura tecnica, in quanto i familiari vivono nel distretto della Corte d’appello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Detenuto suicida, ministero Giustizia condannato a risarcire i parenti con 400mila euro Crolla una panchina durante la gita scolastica, studentessa si frattura le caviglie: ministero condannato a risarcire 13mila euro Dopo nove anni, il ministero dell'Istruzione è stato condannato a risarcire 13 mila euro per un incidente avvenuto al Giardino di Boboli durante una gita scolastica. Detenuto ucciso a Mammagialla: lo Stato condannato a risarcire la famiglia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Detenuto suicida, ministero Giustizia condannato al risarcimento danni; Civitavecchia – Detenuto suicida in cella, condannato un agente; Detenuto sorvegliato a vista si impicca in cella, condannato agente penitenziario. Detenuto suicida, ministero Giustizia condannato al risarcimento danniIl Tribunale di Catanzaro ha condannato il ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, quantificati in 400mila euro oltre interessi, in favore dei parenti di un italiano di 33 anni suicidatos ... ansa.it Civitavecchia – Detenuto suicida in cella, condannato un agenteAssolto invece l'addetto alla sorveglianza perché il fatto non sussiste CIVITAVECCHIA - Si è concluso con una condanna e un’assoluzione il processo sulla ... etrurianews.it Morte Hassan Sharaf, annullata la condanna del direttore per il mancato trasferimento Viterbo - Detenuto suicida a Mammagialla - Accolto dalla cassazione il ricorso della difesa di Pierpaolo D’Andria Articolo: - facebook.com facebook Carceri, a Padova si suicida un altro detenuto: è il secondo in poco più di 36 ore x.com