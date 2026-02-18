Un recente sondaggio Swg rivela che tre cittadini su quattro supportano l’espulsione degli immigrati condannati, una posizione che si rafforza dopo che diverse città hanno preso decisioni simili. La richiesta di allontanare chi ha commesso reati si fa sempre più pressante tra la popolazione, che vede nell’espulsione una soluzione concreta per garantire sicurezza. Molti cittadini si sono detti stanchi di situazioni in cui persone condannate restano nel paese, chiedendo interventi più decisi da parte delle autorità.

Secondo un sondaggio Swg, tre cittadini su quattro sono favorevoli all’espulsione degli immigrati condannati. Non solo, un progressista su quattro vuole il blocco navale. E, pure nella rossa Emilia-Romagna, De Pascale chiede più repressione. La sinistra sulla sicurezza non è credibile. Nel senso che sebbene dopo aver parlato a lungo di percezione negli ultimi tempi abbia riscoperto la questione, non ha proposte concrete per garantire agli italiani la soluzione ai loro problemi. Chi lo ha detto? Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, o il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi? Oppure è una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteo Salvini, o da quello di Forza Italia, Antonio Tajani? No, le parole sopra riportate non sono di nessun esponente di centrodestra, ma di Michele De Pascale, governatore della rossissima Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Miracolo a sinistra: remigrare i criminali

Tutta La Verità | Belpietro: «La sinistra pensa all'Ice e qui vincono i criminali»Maurizio Belpietro commenta l’incidente avvenuto a Milano, nel quartiere di Rogoredo, dove un agente ha sparato e ucciso un uomo armato che lo stava aggredendo.

I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: "Lo Stato non arretra"La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.