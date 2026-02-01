La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia. In strada sono stati lanciati sassi, bombe carta e lacrimogeni, causando il ferimento di almeno 30 persone, tra agenti e civili. Un blindato della polizia è stato dato alle fiamme, e un agente è stato colpito con un pugnale. Il governo, con Meloni in prima linea, ha promesso che lo Stato non arretrerà di un passo di fronte a questi atti di viol

Lancio di pietre, bombe carta, lacrimogeni, feriti, un blindato della polizia dato alle fiamme e un agente preso a picconate. A Torino è andata in scena una guerriglia urbana che si è protratta per oltre due ore, nel corso delle proteste contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre perché occupava abusivamente locali pubblici. Sei manifestanti feriti in modo non grave sono state trasportate dal 118 di Torino al Cto e al Giovanni Bosco. Un'altra quindicina al pronto soccorso c'è andata con mezzi propri. E sono almeno 11 i feriti tra le forze dell'ordine. Una decina di Antagonisti sarebbero stati arrestati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: "Lo Stato non arretra"

