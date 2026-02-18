Mimmo Liguoro morto a 84 anni lo storico volto Rai

Mimmo Liguoro è morto oggi a Roma all’età di 84 anni, lasciando un segno importante nel giornalismo italiano. La causa del decesso non è ancora stata resa nota, ma il suo nome resta legato a decenni di informazione televisiva. Liguoro ha guidato il Tg2 dal 1982 al 1995, diventando uno dei volti più riconoscibili del telegiornale. Successivamente, ha condotto il Tg3 fino al 2006, contribuendo a plasmare l’informazione radiotelevisiva. La sua carriera si è svolta in un periodo di grandi trasformazioni mediatiche. Ora si ricorda il suo contributo in prima linea.

È morto oggi, 18 febbraio, a Roma, Mimmo Liguoro. Il giornalista aveva 84 anni ed è stato redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. Lo annuncia l’ordine dei giornalisti in una nota. Liguoro – si legge ancora – “ha curato nel tempo diversi spazi di informazione della Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità ‘Pegaso’ (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai Tg), ‘Gulliver’, ‘Tg3 Cultura e spettacolo’, ‘Tg2 Mattina’. Negli anni ’80, la conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale, tra il TG delle 19. 🔗 Leggi su Lapresse.it

