È morto oggi, 18 febbraio, a Roma, Mimmo Liguoro. Il giornalista aveva 84 anni ed è stato redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. Lo annuncia l’ordine dei giornalisti in una nota. Liguoro – si legge ancora – “ha curato nel tempo diversi spazi di informazione della Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità ‘Pegaso’ (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai Tg), ‘Gulliver’, ‘Tg3 Cultura e spettacolo’, ‘Tg2 Mattina’. Negli anni ’80, la conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale, tra il TG delle 19. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mimmo Liguoro, morto a 84 anni lo storico volto Rai

