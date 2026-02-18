‘M’illumino di meno’ Comune e Energie per la città spiegano agli studenti cos’è il risparmio energetico

Il Comune di Case Finali ha organizzato un laboratorio sulla riduzione dei consumi energetici, in risposta alla Giornata nazionale del risparmio energetico, ‘M’illumino di meno’. La mattina di lunedì 16 febbraio, gli studenti delle classi seconde della scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ hanno partecipato a un’attività pratica, guidata da esperti di Energie per la città, per scoprire come risparmiare energia a casa e in classe.

Parlare di questi argomenti a scuola significa infatti gettare le basi per una cittadinanza consapevole e responsabile, capace di comprendere il valore delle scelte quotidiane e il loro impatto sul pianeta.

