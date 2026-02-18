‘M’illumino di meno’ Comune e Energie per la città spiegano agli studenti cos’è il risparmio energetico
Il Comune di Case Finali ha organizzato un laboratorio sulla riduzione dei consumi energetici, in risposta alla Giornata nazionale del risparmio energetico, ‘M’illumino di meno’. La mattina di lunedì 16 febbraio, gli studenti delle classi seconde della scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ hanno partecipato a un’attività pratica, guidata da esperti di Energie per la città, per scoprire come risparmiare energia a casa e in classe.
L'iniziativa è stata proposta con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini sui temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del riciclo, attraverso modalità coinvolgenti e adatte alla loro età. Parlare di questi argomenti a scuola significa infatti gettare le basi per una cittadinanza consapevole e responsabile, capace di comprendere il valore delle scelte quotidiane e il loro impatto sul pianeta.
Ieri il Comune ha aderito alla campagna “M’illumino di Meno 2026” spegnendo, tra le 18 e le 19, l’illuminazione scenografica di via Garibaldi. Poco prima, davanti a Palazzo Tursi, l’assessora Silvia Pericu ha spiegato che il gesto vuole richiamare l’attenzione facebook