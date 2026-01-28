Una settimana dedicata al risparmio energetico | parte la campagna M' illumino di meno

Questa mattina a Fasano è partita la quinta edizione della campagna

Dal 16 al 21 febbraio 2026 il Comune di Fasano promuove iniziative per la sostenibilità ambientale coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni FASANO - Per il quinto anno consecutivo il Comune di Fasano aderisce alla campagna nazionale "M’illumino di meno", promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di Rai Radio2, giunta nel 2026 alla sua 22esima edizione. L’iniziativa si celebrerà il 16 febbraio 2026, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, con il tema "M’illumino di scienza". L’edizione 2026 pone al centro scienza, ingegneria e ricerca come strumenti fondamentali per affrontare la crisi energetica e climatica, e per costruire modelli di sviluppo più sostenibili, consapevoli e inclusivi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Fasano Campagna

A Rovato, è stato istituito un fondo di 60mila euro destinato ad aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas, promuovendo anche iniziative di educazione e sensibilizzazione sui risparmi energetici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fasano Campagna

Argomenti discussi: Una settimana di cultura a Rimini: da Fellini al teatro, dalla letteratura agli eventi per famiglie; Eataly Fest, una settimana di cene e eventi speciali; Tra spiritualità, mostre e divertimento. Una settimana dedicata agli oratori; Una settimana di cultura nella Valconca: tutti gli appuntamenti.

A Torino una settimana dedicata alla lotta al cancroDalla corsa podistica Just Woman I am che ha portato 12 mila persone in piazza San Carlo al convegno divulgativo Imaging e Cancro. Storie di ricerca tra arte e scienza che ha visto impegnati ... quotidianosanita.it

Milano. Una settimana dedicata al cuore e alla prevenzione di precisioneDal 22 al 29 settembre il Centro cardiologico Monzino propone una serie di attività in città per aumentare la consapevolezza dei cittadini e per fornire indicazioni utili e personalizzate su abitudini ... quotidianosanita.it

Settimana dedicata al pompelmo e al bergamotto con tante attività e assaggi golosi facebook