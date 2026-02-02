A Palazzo Reale debutta la nuova grande mostra di Milano | I Macchiaioli

A Palazzo Reale di Milano apre una grande mostra dedicata ai Macchiaioli. Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026, i visitatori possono scoprire per la prima volta una vasta retrospettiva sul movimento che ha cambiato il modo di dipingere in Italia nel XIX secolo. La rassegna raccoglie opere di alcuni tra i principali artisti di quel periodo e offre un’ampia panoramica sulla loro evoluzione e innovazione.

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 la mostra I Macchiaioli, porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere, provenienti dai maggiori musei italiani, ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile, intrecciata alle vicende del Risorgimento. Attraverso nove sezioni, il percorso ricostruisce la breve ma intensa esperienza dei Macchiaioli, raccontando l'esperimento "nazionale", o il progetto risorgimentale di pittori colti che si riconobbero tanto nelle idee di Mazzini che nelle istanze del Positivismo venute dalla Francia e che combatterono con passione per cambiare la società attraverso la loro arte, in un momento storico favorevole come fu quello dell'unificazione italiana.

