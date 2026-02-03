I Macchiaioli Fattori conquista anche Milano | alla mostra a Palazzo Reale anche opere da Villa Mimbelli
La mostra sui Macchiaioli arriva a Milano e conquista il pubblico. Dal 3 febbraio al 14 giugno, Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva dedicata a questo movimento che ha rivoluzionato l’arte italiana dell’Ottocento. Tra le opere in esposizione, anche pezzi provenienti da Villa Mimbelli, che danno un’idea chiara dello stile e dell’impatto dei pittori toscani. La mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire i capolavori di Fattori e degli altri protagonisti di questa rivoluzione artistica.
Dal 3 febbraio al 14 giugno la mostra “I Macchiaioli” porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell’Ottocento. Oltre 100 opere, provenienti dai maggiori musei italiani tra cui il Fattori di Livorno, ricostruiscono.🔗 Leggi su Livornotoday.it
A Palazzo Reale debutta la nuova grande mostra di Milano: I Macchiaioli
A Palazzo Reale di Milano apre una grande mostra dedicata ai Macchiaioli.
Villa Mimbelli ultimi due giorni per visitare la mostra di Fattori: domenica 11 gennaio la chiusura
Affrettati: domenica 11 gennaio è l'ultimo giorno per visitare a Villa Mimbelli la mostra
I Macchiaioli, a Milano la grande mostra con oltre 100 opere: biglietti, orari e info per visitarla a Palazzo RealeMilano, 02/02/2026. Nell'anno in cui l'Italia ospita i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la città di Milano inaugura anche un'altra Olimpiade, quella Culturale.
Perché I Macchiaioli a Milano è una mostra da non perdereAttraverso più di 100 opere, la mostra I Macchiaioli racconta la breve ma intensa esperienza dei Macchiaioli, rievocandone l'esperimento nazionale e il progetto di creazione di un linguaggio pitto
