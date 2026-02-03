I Macchiaioli Fattori conquista anche Milano | alla mostra a Palazzo Reale anche opere da Villa Mimbelli

La mostra sui Macchiaioli arriva a Milano e conquista il pubblico. Dal 3 febbraio al 14 giugno, Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva dedicata a questo movimento che ha rivoluzionato l’arte italiana dell’Ottocento. Tra le opere in esposizione, anche pezzi provenienti da Villa Mimbelli, che danno un’idea chiara dello stile e dell’impatto dei pittori toscani. La mostra rappresenta un’occasione unica per scoprire i capolavori di Fattori e degli altri protagonisti di questa rivoluzione artistica.

