Milano | sparatoria Rogoredo domani interrogatorio dei 4 agenti indagati

A Milano, la morte di Abdherraim Mansouri, ucciso durante un controllo antidroga a Rogoredo il 26 gennaio, ha portato all’indagine sui quattro agenti coinvolti. Questi ultimi, accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati convocati domani in Questura per un interrogatorio. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra residenti e associazioni, che chiedono chiarezza sulle modalità dell’intervento. La polizia intanto conferma che l’indagine prosegue per fare luce su quanto accaduto quella notte.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - I quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso di Abdherraim Mansouri, ucciso da un altro poliziotto lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio a Rogoredo, saranno interrogati domani mattina in Questura a Milano dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. In quanto indagati potranno avvalersi della facoltà di non rispondere, dopo aver fornito, subito dopo l'accaduto, una versione dei fatti che non convince la Procura guidata da Marcello Viola. Nell'invito a comparire si sottolinea come gli agenti del commissariato Mecenate abbiano "aiutato" il collega Carmelo Cinturrino - l'assistente capo indagato per omicidio volontario -, a "eludere le investigazioni della Squadra mobile" di via Fatebenefratelli.