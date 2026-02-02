Sparatoria a Rogoredo4 agenti indagati

Una sparatoria a Rogoredo ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro agenti della polizia. La Procura di Milano sta indagando sia sul poliziotto che ha sparato domenica, sia sugli altri tre agenti dell’Uopi, le unità specializzate in situazioni di conflitto a fuoco. La vicenda, ancora sotto esame, ha sollevato molte domande sulla dinamica degli eventi e sui comportamenti delle forze dell’ordine coinvolte.

19.25 La Procura di Milano indaga non solo il poliziotto che ha sparato domenica in zona Rogoredo,ma anche-sempre a garanzia"-gli altri 3 colleghi dell'Uopi, le unità esperte in conflitti a fuoco. I quattro sono stati iscritti per lesioni colpose con la scriminante dell' uso legittimo delle armi che interviene quando chi spara "vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o comunque di impedire la consumazione dei delitti come l'omicidio volontario" Un elemento che al termine dell'indagine portare ad archiviare gli agenti.

