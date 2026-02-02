sparatoria a rogoredo quattro gli agenti indagati

Una sparatoria si è verificata domenica sera a Rogoredo, Milano. Quattro agenti di polizia sono finiti sotto inchiesta per lesioni colpose. La scena si è svolta nel quartiere, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli di quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità.

Un'altra sparatoria a Rogoredo (Milano) domenica sera. Quattro agenti di polizia sono indagati per lesioni colpose. La Procura ha iscritto come "atto dovuto" e a loro tutela tutti gli agenti intervenuti, inclusi i 3 che non hanno aperto il fuoco, ma ritiene fondata la scriminante dell'uso legittimo delle armi prevista dall'articolo 53 del codice penale che, se dimostrata, estingue il reato al termine delle indagini preliminari. In particolare la norma prevede che non è punibile il pubblico ufficiale che, "al fine di adempiere un dovere" fa "uso" o "ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica" quando è "costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza" o comunque di "impedire" reati come quello "di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa.

Sparatoria a Rogoredo, indagati i quattro poliziotti: ipotesi legittima difesa. «Liu Wenham in un condominio con la pistola in pugno»Il trentenne cinese Liu Wenham, che lotta tra la vita e la morte in ospedale, a Milano, dopo aver rapinato la pistola a una guardia giurata e aver sparato a degli agenti che hanno ... leggo.it

Rogoredo, indagati per la sparatoria quattro poliziotti. Lesioni colpose ma uso legittimo di armiSono indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di ieri sera a Milano, in zona Rogeredo, per l'ipotesi di concorso in lesioni colpose sebbene ci sia la ... ilmessaggero.it

La nuova sparatoria a Milano Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Liu Wenham, cinese di 30 anni, è ricoverato al Niguarda in rianimazione #ANSA - facebook.com facebook

La nuova sparatoria a Milano Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Liu Wenham, cinese di 30 anni, è ricoverato al Niguarda in rianimazione #ANSA x.com