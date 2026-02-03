Carnevale Ambrosiano 2026 | le anticipazioni da Milano

Milano si prepara a festeggiare il Carnevale Ambrosiano dal 13 al 25 febbraio 2026. Le strade della città si riempiranno di colori e maschere, con eventi e spettacoli che coinvolgeranno residenti e visitatori. La città si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto a regalare momenti di allegria e tradizione.

Tutto pronto per il Carnevale Ambrosiano 2026. Dal 13 al 25 febbraio 2026 Milano torna a essere un grande palcoscenico a cielo aperto. Ebbene sì, ecco la settima edizione del Festival di teatro popolare "Le mille e una piazza", ideato e realizzato da Atelier Teatro. Nell'ambito della sessione "Il mercato dei saltimbanchi 2026", il Festival celebrerà il Carnevale Ambrosiano 2026 attraverso spettacoli di Commedia dell'Arte. Tutto ciò riportando in grande stile il teatro nelle piazze e negli spazi pubblici della città. UN PROGETTO INTERESSANTE: ECCO IL CARNEVALE 2026 MILANO. Il progetto si avvale della collaborazione dei nove Municipi della città e di enti e associazioni di territorio come: Centro Asteria, Aiutility, Nolo4Kids, Città del Sole – Amici del Parco Trotter, Associazione CISTA' – Città Studi Acquabella Social District, Associazione Vivirubattino, Comitato Andrea Doria.

