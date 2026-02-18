Milano-Cortina poliziotti senza divise adeguate per la neve | il Viminale distribuisce buoni Decathlon

Il Viminale ha distribuito buoni Decathlon ai poliziotti di Cortina, perché le divise non sono adatte alla neve. La causa è la mancanza di abbigliamento invernale adeguato per il personale in servizio nelle zone montane. I poliziotti devono affrontare le condizioni estreme, ma spesso si trovano senza giacche e scarpe idonee. Vittorio Costantini, segretario della Uil Polizia, scherza sulla situazione, dicendo che gli hanno dato un buono, come in un film di Carlo Verdone. La questione riguarda la sicurezza degli agenti in servizio.

I poliziotti sulla neve di Cortina con le divise da città? "Gli hanno fatto un buono", scherza Vittorio Costantini, segretario generale della Uil Polizia, citando un noto film di Carlo Verdone. Tecnicamente ha ragione: stamane il Dipartimento di pubblica sicurezza ha annunciato che agli agenti che non hanno ricevuto il kit da montagna – tra i 3.200 assegnati alla sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina – sarà fornito un buono di 150 euro da spendere nei negozi Decathlon, così da far fronte a questi ultimi giorni in vista del gran finale dei Giochi. Oppure a rimborso delle spese già effettuate: il buono, infatti, sarà riconosciuto anche a chi ha già svolto tale servizio per le medesime finalità e che oggi abbia già cessato l'aggregazione.