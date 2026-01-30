Cosa ha previsto il Viminale per la sicurezza delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il Viminale ha annunciato le misure di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Le autorità hanno predisposto protocolli, rafforzato le scorte e puntato molto sulla cybersecurity. L’obiettivo è proteggere l’evento da ogni minaccia, anche attraverso la collaborazione con l’Agenzia nazionale per la cyber. Sono in campo dispositivi e controlli per evitare attacchi ibridi e garantire un evento senza problemi.

Provando ad andare oltre le polemiche sulla task force Ice, ecco che il Viminale ha messo in campo una serie di misure per garantire la sicurezza alle Olimpiadi di Milano Cortina che prevede protocolli, scorte, cybersecurity, il tutto sotto la regia dell'Agenzia nazionale per la cyber che garantirà anche una protezione contro eventuali attacchi ibridi. Gli hacker, dunque, sono al primo posto dei nemici da combattere dopo che già da alcune settimane sono scattati svariati allarmi da parte di esperti e tecnici sul fatto che alle olimpiadi ci saranno attacchi di ogni tipo, così come accaduto ad altre recenti edizioni dei Giochi.

