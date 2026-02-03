Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si avvicinano e l’attenzione si sposta anche sulle divise ufficiali. Questa volta, tra i vestiti, non si parla solo di funzionalità, ma di stile. Le nuove uniformi sono diventate un vero e proprio elemento di moda, più glamour che mai. Gli atleti sfoggeranno abiti curati nei dettagli, pronti a fare scena anche fuori dalla pista. La competizione si presenta quindi come un mix tra sport e tendenza, con le divise che attirano l’occhio e fanno parlare già ora, prima ancora dei giochi

AGI - Dimenticate il vecchio concetto di "tuta sportiva". Se pensavate che le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) fossero solo una questione di cronometri e adrenalina, preparatevi a ricredervi. Con il design italiano a fare da padrone di casa, i Giochi si preannunciano come una sfilata a cielo aperto dove il confine tra podio e passerella non è mai stato così sottile. Mentre gli atleti affilano le lamine, i grandi brand, da Armani a Moncler, passando per Ralph Lauren, hanno già vinto la loro medaglia d'oro in stile. Ecco i kit nazionali più chic che vedremo sfrecciare sulle piste e che sono già entrati nei nuovi fashion trend. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano-Cortina, le divise olimpiche più glamour

Le divise olimpiche non sono solo vestiti, ma simboli che raccontano chi siamo come nazione.

