Milano Cortina Pellegrino | Medaglia staffetta sogno di tutta una carriera

“Oggi è stata una bellissima soddisfazione, la staffetta a quattro di domenica era qualcosa che sognavo da tutta la carriera e per la quale abbiamo lavorato duramente noi, i nostri compagni di squadra, i tecnici. Questo era l’obiettivo del quadriennio, oggi non avevo più lacrime perché le avevo finite domenica. E’ stato veramente bello”. Così Federico Pellegrino, ospite a Casa Italia a Cortina insieme ai fondisti azzurri Elia Barp e Martino Carollo, dopo il bronzo conquistato nella staffetta maschile e nella team sprint ai Giochi di Milano Cortina. “La prima notte dopo la staffetta ci siamo svegliati per controllare se la medaglia fosse lì veramente o se la stessimo sognando – ha raccontato – Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni per questo obiettivo, che era in primis l’obiettivo di Federico ma anche il nostro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

