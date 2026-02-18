Milano Cortina Pellegrino | Medaglia staffetta sogno di tutta una carriera
Martino Pellegrino ha spiegato che la medaglia nella staffetta a quattro di domenica rappresenta il risultato più grande della sua carriera. La vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici condivisi con il team e gli allenatori, che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo. Pellegrino ha aggiunto che il sogno di salire sul podio in questa gara lo ha coltivato fin dall’inizio della stagione e ora si sente felice di avercela fatta. La squadra si prepara ora per le prossime sfide.
“Oggi è stata una bellissima soddisfazione, la staffetta a quattro di domenica era qualcosa che sognavo da tutta la carriera e per la quale abbiamo lavorato duramente noi, i nostri compagni di squadra, i tecnici. Questo era l’obiettivo del quadriennio, oggi non avevo più lacrime perché le avevo finite domenica. E’ stato veramente bello”. Così Federico Pellegrino, ospite a Casa Italia a Cortina insieme ai fondisti azzurri Elia Barp e Martino Carollo, dopo il bronzo conquistato nella staffetta maschile e nella team sprint ai Giochi di Milano Cortina. “La prima notte dopo la staffetta ci siamo svegliati per controllare se la medaglia fosse lì veramente o se la stessimo sognando – ha raccontato – Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni per questo obiettivo, che era in primis l’obiettivo di Federico ma anche il nostro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano-Cortina, orgoglio Italia: Pellegrino trascina la staffetta nello sci di fondo al bronzo. Tutti i portabandiera azzurri a medagliaFederico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di sci di fondo a Milano-Cortina, conquistando il bronzo dopo una gara combattuta.
Milano Cortina 2026, slittino da sogno: bronzo nella staffetta e quarta medaglia azzurra, mentre l’Ucraina protestaGli azzurri dello slittino non si fermano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner: i 4 Portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi hanno vinto una medaglia a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Barp e Pellegrino di bronzo nella team sprint TL: 25ª medaglia a Milano Cortina per l'Italia Team; Sci di fondo - Milano-Cortina 2026, Federico Pellegrino realizza il sogno di una medaglia in staffetta: Lascio dei ragazzi che possono salire sul podio olimpico.
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, risultati oggi: argento da azzurre short track, bronzo in sci di fondo maschile ... tg24.sky.it
Milano Cortina: sprint Pellegrino-Barp, Italfondo altro bronzoUna medaglia era l'obiettivo, due il sogno. Federico Pellegrino, che lascerà con due argenti e due bronzi, e Elia Barp hanno lo hanno trasformato in realtà allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in ... ansa.it
Milano Cortina 2026. Pietro Sighel cade dopo le "sportellate" del canadese Laoun: il pubblico si infuria Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-18-febbraio-biathlon-short-trak-sci-di-fondo-slalom-57b434f4-f03f-444 facebook
#Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com