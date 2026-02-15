Milano-Cortina orgoglio Italia | Pellegrino trascina la staffetta nello sci di fondo al bronzo Tutti i portabandiera azzurri a medaglia

Federico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di sci di fondo a Milano-Cortina, conquistando il bronzo dopo una gara combattuta. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione, con Pellegrino che ha dato il massimo negli ultimi metri per superare gli avversari. Tutti i portabandiera azzurri sono saliti sul podio, portando a casa medaglie in diverse discipline.

Milano-Cortina, sci di fondo uomini: l'Italia vince il bronzo. Ebbene sì: impresa azzurra nel fondo, Pellegrino trascina la staffetta al bronzo. Proprio così: la staffetta dello sci di fondo maschile 4×7.5 km conquista la 19esima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi in corso. Decisiva la frazione finale di Federico Pellegrino, che riporta gli azzurri sul podio del fondo – nelle prove di squadra – a distanza di vent'anni. Terza medaglia a cinque cerchi consecutiva per il fondista azzurro che si ritirerà alla fine dei Giochi: dopo i due argenti ( sprint a Pyeongchang 2018 e sprint a Pechino 2022 ) è arrivato il bronzo di oggi a Tesero, in Val di Fiemme.