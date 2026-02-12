Gli azzurri dello slittino non si fermano. A Milano, sulla pista Eugenio Monti, conquistano il bronzo nella staffetta e ottengono la quarta medaglia per l’Italia. Mentre i risultati migliorano, l’Ucraina protesta per alcune decisioni prese durante le gare. Il successo italiano continua a crescere e fa ben sperare per il resto delle competizioni.

Azzurri irrefrenabili sulla Eugenio Monti. Non c’è più spazio per i superlativi: lo slittino italiano a Milano Cortina 2026 è una macchina da medaglie. Dopo la doppietta d’oro nei singoli, arriva anche il bronzo nella staffetta mista, la quarta medaglia olimpica per il movimento azzurro della disciplina, trainato come sempre dalla scuola altoatesina. Un podio che sa di consacrazione, di continuità, di progetto vincente. Sul tracciato olimpico, la squadra composta da Verena Hofer, Dominik Fischnaller e dalle due coppie d’oro Emanuel RiederSimon Kainzwaldern e Andrea VoetterMarion Oberhofer ha portato il tricolore ancora una volta tra i grandi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Milano Cortina 2026, slittino da sogno: bronzo nella staffetta e quarta medaglia azzurra, mentre l’Ucraina protesta

L'Italia conquista la sua sedicesima medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta nel settore dello slittino.

L'Italia conquista un'altra medaglia ai Giochi di Milano Cortina.

