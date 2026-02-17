Jutta Leerdam reggiseno in bella vista | cosa è successo a Milano-Cortina

A Milano-Cortina, Jutta Leerdam ha attirato l’attenzione indossando un reggiseno in bella vista, scatenando discussioni tra gli spettatori. La sua scelta di abbigliamento ha fatto il giro dei social e ha diviso il pubblico presente. Lo scatto in cui la campionessa olandese si mostra con il vestito deciso ha fatto rapidamente il giro del web.

Non si fa che parlare di lei a Milano-Cortina. Jutta Leerdam è ancora protagonista del dibattito che va oltre lo sport. Dopo l'oro nei 1000m e l'argento nei 500m, la 27enne pattinatrice olandese fa notizia per un accordo milionario con un noto marchio di abbigliamento sportivo. La sua immagine trionfante al traguardo, con zip abbassata e reggiseno del brand in bella vista, è stata infatti rilanciata dallo stesso colosso mondiale, suo sponsor da anni, su un profilo Instagram da oltre 300 milioni di followers. Un'operazione di marketing che può valere oltre un milione di dollari per l'olandese e che a qualcuno però non va giù.