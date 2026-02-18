Milano-Cortina | chi è la stella Eileen Gu atleta-modella del freestyle
Eileen Gu, atleta cinese di origini americane, ha attirato l’attenzione a Milano-Cortina dopo aver conquistato la medaglia d’argento nello sci freestyle. La sua presenza ha sorpreso molti, considerando che non è una vera star, ma la sua freschezza e il suo stile deciso hanno catturato i riflettori. La ragazza di 22 anni, nata a San Francisco, ha scelto di rappresentare la Cina, facendo così discutere nel mondo dello sport e della moda, dove si sta facendo notare anche come modella.
Non è una diva ma poco ci manca: a catalizzare gran parte dell’attenzione non soltanto per la medaglia d’argento che ha conquistato nello sci freestyle è l’atleta che gareggia per la Cina (ma di origini americane) Eileen Gu, 22 anni nata a San Francisco. Chi è la “Principessa delle nevi”. Tutte le volte che Gu si toglie gli scarponi dagli sci, la folla è lì ad aspettarla anche se servono ore per concludere gli impegni con i media internazionali. In questo contesto l’atleta è totalmente a suo agio sapendo perfettamente come prendersi il palcoscenico più grande e importante (quello olimpico) per mostrare alcune delle sue abilità più grandi: balla, parla fluentemente inglese e mandarino, discute sul presidente Trump e possibilmente un minuto dopo parla di Fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Milano-Cortina: chi è la stella Eileen Gu, atleta-modella del freestyleSi tratta della sportiva più pagata ai Giochi Olimpici 2026: atleta considerata unica, ecco la vita della sciatrice nata negli Stati Uniti ma che gareggia sotto la bandiera cinese ... ilgiornale.it
