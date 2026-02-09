Chi è Eileen Gu l' atleta più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oltre a essere una stella del freestyle, ha conquistato anche il mondo della moda, diventando testimonial di marchi di lusso. La sua giovane età non le impedisce di avere già un curriculum impressionante, che combina sport e immagine.

Ha soltanto 23 anni, e oltre a essere star del freestyle, è anche una modella e testimonial di brand di lusso. Una baby milionaria che oggi, lunedì 9 febbraio, ha incantato il Mottolino di Livigno con un argento scintillante nello slopestyle. Il suo nome è Eileen Gu ed è già uno dei volti da.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Eileen Gu

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.

Lunedì 9 febbraio, alle 12, si assegneranno le prime medaglie di Milano Cortina 2026 nello slopestyle femminile di sci freestyle.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Eileen Gu

Argomenti discussi: Chi è Eileen Gu, il volto pulito della Cina ora superpotenza anche alle Olimpiadi; Eileen Gu, la regina del freestyle a Milano Cortina: guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci); Eileen Gu, la Principessa della Neve tra passerelle e freestyle: chi è la star di Milano Cortina; Chi è Eileen Gu, la nuova icona degli sport invernali a Milano-Cortina 2026.

L'argento di Eileen Gu, la regina del freestyle da 23 milioni di dollariChi è Einleen Gu vincitrice dell'argento olimpico nello slopestyle femminile, nata a San Francisco ha passaporto americano e cinese e guadagna cifre record ... sport.virgilio.it

Una 'baby' milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026Campionessa da record, ha origini americane ma gareggia per la Cina. Ecco la sua storia ... adnkronos.com

Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com

Milano Cortina 2026, quando gareggia la napoletana Giada D’Antonio facebook