Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi | chi è Eileen Gu star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle. Eileen Gu, nota per essere anche modella e volto di marchi di lusso, ha conquistato l’argento nello slopestyle, lasciando il pubblico senza parole. La sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 fa parlare di sé, sia per i risultati sportivi che per il suo stile di vita da star.

(Adnkronos) – Una baby milionaria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una star del freestyle che è anche modella e super testimonial di brand di lusso che oggi, lunedì 9 febbraio, ha incantato il Mottolino di Livigno con un argento scintillante nello slopestyle. Si chiama Eileen Gu ed è già uno dei volti da ricordare. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Eileen Gu

La campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, conquista il mondo dello sci freestyle e la moda.

La campionessa cinese, nata negli Stati Uniti, si conferma tra le atlete più pagate al mondo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Eileen Gu

Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026Una baby milionaria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una star del freestyle che è anche modella e super testimonial di brand di lusso che oggi, lunedì 9 febbraio, ha incantato il Mottolino di Li ... lamilano.it

Milano Cortina 2026, quando gareggia la napoletana Giada D’Antonio facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Sci alpino, Italia fuori dal podio nella combinata a squadre maschile Quinta la coppia Paris/Sala, settimi Franzoni/Vinatzer #SkySport #MilanoCortina2026 x.com