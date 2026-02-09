Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi | chi è Eileen Gu star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle. Eileen Gu, nota per essere anche modella e volto di marchi di lusso, ha conquistato l’argento nello slopestyle, lasciando il pubblico senza parole. La sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 fa parlare di sé, sia per i risultati sportivi che per il suo stile di vita da star.

(Adnkronos) – Una baby milionaria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una star del freestyle che è anche modella e super testimonial di brand di lusso che oggi, lunedì 9 febbraio, ha incantato il Mottolino di Livigno con un argento scintillante nello slopestyle. Si chiama Eileen Gu ed è già uno dei volti da ricordare.

