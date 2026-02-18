Milano Cortina 2026 Staffetta Short Track Argento | Fontana Verso la Leggenda

Arianna Fontana ha portato l’Italia all’argento nella staffetta femminile di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026, perdendo solo contro la Corea del Sud. La gara si è svolta ieri sera allo stadio del ghiaccio di Cortina, dove le atlete italiane hanno dato tutto per ottenere il podio. Fontana, insieme a Sighel, Confortola e Betti, ha mostrato grande determinazione e velocità, regalando una medaglia che viene accolta con entusiasmo dagli appassionati italiani. La squadra si prepara ora alla prossima sfida sulla pista olimpica.

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta femminile di short track alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 alle spalle della Corea del Sud con Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti. Terzo il Canada in una finale decisa dalla caduta dei Paesi Bassi che ha spalancato la porta alle altre tre squadre per il podio. Per la veterana Arianna Fontana è un altro passo verso la leggenda con la 14esima medaglia olimpica.