Milano Cortina staffetta d’oro nello short track | Arianna Fontana entra nella leggenda

L’Italia conquista l’oro nella staffetta di short track a Milano Cortina. Arianna Fontana sale sul podio per la sua 12ª medaglia in carriera, entrambe le squadre italiane si sono fatte valere e hanno portato a casa un risultato storico. La gara si è svolta tra emozioni e tensione, e alla fine il podio è stato tutto azzurro.

Italia oro nello short track: 10° medaglia di questa Olimpiade. Per Arianna Fontana è la 12° in carriera L’Italia conquista l’oro olimpico nella staffetta mista e scrive un’altra pagina memorabile della sua storia sul ghiaccio. A guidare l’impresa è, ancora una volta, Arianna Fontana, che a 35 anni continua ad aggiornare il proprio mito. Insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola – con il contributo decisivo anche di Luca Spechenhauser e Chiara Berti nei turni iniziali – la campionessa valtellinese centra la dodicesima medaglia olimpica della carriera, portandosi a una sola lunghezza dal record italiano assoluto detenuto Edoardo Mangiarotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, staffetta d’oro nello short track: Arianna Fontana entra nella leggenda Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è nella storia L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse; Olimpiadi Milano Cortina, Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon 4x6km; Italia, che bellezza: argento nella staffetta mista! Oro alla Francia. L'Italia è oro nella staffetta mista dei Giochi Olimpici. E' la decima medaglia azzurra a Milano Cortina 2026L’Italia scrive dieci medaglie ai Giochi in casa. Arriva dal Forum d’Assago e dallo short track la decima gemma azzurra. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalaini, ... ilmessaggero.it Milano Cortina, la diretta: Italia da urlo vince l'oro nella staffetta short track. Goggia cade durante la prova della combinataArchiviato il lunedì, primo giorno olimpico senza alcuna medaglia azzurra, il programma di Milano Cortina offre nuove possibilità di podi per gli atleti italiani qualificati. ilmattino.it Strepitosa Italia, vince il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: domina la finale della staffetta mista di short track Arianna Fontana vince la sua dodicesima medaglia olimpica: https://fanpa.ge/1C8gI - facebook.com facebook Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.